São Caetano revitaliza Praça dos Expedicionários com mastro de bandeira de 25 metros

A Prefeitura de São Caetano do Sul entregou no sábado (17/2) a Praça dos Expedicionários revitalizada. O local, na Avenida Goiás com a Rua Alegre, recebeu a bandeira da cidade, que já pode ser vista no alto do mastro de 25 metros.

A praça foi inaugurada em 1953. Conta com o Monumento aos Expedicionários (restaurado), em homenagem aos pracinhas, 25.834 homens e mulheres do Exército Brasileiro que, ao lado dos Aliados, enfrentaram as forças do Eixo na Campanha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

“A Praça dos Expedicionários é um dos espaços públicos mais emblemáticos de São Caetano. A revitalização reforça a homenagem aos pracinhas que lutaram pela liberdade durante a Segunda Guerra Mundial”, explicou o prefeito José Auricchio Júnior.

Entre outras autoridades, também participaram do ato o vice-prefeito, Carlos Humberto Seraphim, o deputado estadual Thiago Auricchio, e os secretários de Serviços Urbanos (pasta responsável pela revitalização), Luis Galarraga, e de Segurança, Sallum Kalil Neto – guardas civis municipais hastearam a Bandeira de São Caetano do Sul pela primeira vez na praça.