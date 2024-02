São Caetano revitaliza CISE Benedicto Djalma Castro, no Bairro Prosperidade

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, entregou na tarde desta terça-feira (20/2) o CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade) Benedicto Djalma Castro, no Bairro Prosperidade, revitalizado, com um novo palco e reparos gerais de estrutura, como pintura, uma nova sala multiuso e outros detalhes de manutenção.

São Caetano conta com 40.227 idosos (pessoas com 60 anos ou mais no Censo 2022), sendo que 74% destes idosos estão associados nos seis CISEs da cidade (29.639).

O prefeito José Auricchio Júnior esteve no local, por conta da realização das ações do Governo em Movimento nos bairros Prosperidade e Barcelona, durante a semana, e falou sobre o CISE. “O Benedicto Djalma Castro é o quinto espaço específico destinado às pessoas da Terceira Idade e este, em específico aqui no Bairro Prosperidade, é um instrumento que leva maior qualidade de vida para os nossos idosos, mais saúde e educação no mais amplo sentido das palavras”, ressaltou Auricchio.

Também presente no CISE, a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, lembrou com emoção seu início na vida pública. “Iniciei minha carreira profissional na Prefeitura aqui no Prosperidade, e sempre retorno com emoção. Este novo palco se fez necessário porque o antigo estava condenado, com cupim, e agora os associados terão como realizar suas atividades plenamente”, complementou Regina Maura.

Além da construção do palco, foram feitos reparos como conserto do bebedouro da bocha; reparo infiltrações no teto, pintura; adequação do espaço onde ficava a cancha de bocha, que agora será usado como sala multiuso; calafetagem dos canos de água pluvial; conserto da mureta de passagem; limpeza e manutenção do piso do salão; pintura externa; pintura interna; paisagismo; fechamento lateral da área onde encontrava-se a churrasqueira e, agora, será depósito de material de limpeza.

CISE

O CISE Benedicto Djalma Castro, no Bairro Prosperidade, foi inaugurado em 10 de dezembro de 2018 e, atualmente, possui aproximadamente 300 associados inscritos nas mais diversas atividades. O equipamento, o quinto CISE da cidade, foi construído onde funcionava o Centro de Integração Educacional Comunitário, mais conhecido como Clubinho.

O CISE Benedicto Djalma Castro oferece atividades como ginástica; alongamento; treino resistido; danças latinas; ritmos; meditação; turmas de Nutre & Ação Sênior, que são aulas de orientações nutricionais aliadas à atividade física. Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, também oferece atividades de capacitação como crochê e pintura em tecido. No quesito de atendimentos de saúde, possui atendimento médico com geriatra, atendimento nutricional individualizado, psicologia e fisioterapia.