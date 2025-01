São Caetano revisa bolsas de estudo no Instituto Mauá de Tecnologia para ampliar acesso

Benefício para garantir que o estudante de São Caetano do Sul continue seu progresso educacional no Ensino Superior, a bolsa de estudos do Instituto Mauá de Tecnologia terá seus critérios aperfeiçoados para atingir mais moradores da cidade.

A parceria entre a Prefeitura de São Caetano e o Instituto Mauá de Tecnologia remonta aos anos 1960, quando a instituição de ensino chegou na cidade. Desde aquela época, bolsas de estudo em um dos mais renomados polos de ensino do País são ofertadas a moradores de São Caetano, seguindo critérios pré-estabelecidos.

O aprimoramento da vez envolve a exigência de residência mínima de dois anos em São Caetano, limite de renda familiar de até 20 salários mínimos e exigência de aprovação acadêmica e manutenção do curso para continuidade do benefício.

Outra instituição parceira da Prefeitura de São Caetano na oferta de bolsas de estudos é a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). Os critérios estão passando por revisão dentro da Secretaria de Educação para que também alcancem mais estudantes da cidade.