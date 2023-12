São Caetano renova frota do transporte com seis ônibus 0 km, acessíveis, com ar-condicionado e wi-fi

Pegar ônibus em São Caetano do Sul é de graça desde novembro, com o Programa Tarifa Zero. E agora está também mais confortável. A VIPE (Viação Padre Eustáquio) apresentou a renovação de parte da frota do transporte municipal, com seis novos veículos, todos acessíveis, com ar-condicionado e wi-fi, além de emitirem menos poluentes.

“A renovação atende ao contrato e à demanda, principalmente por conta do aumento considerável do número de passageiros após o início da operação do Tarifa Zero”, observou o prefeito José Auricchio Júnior, destacando o Euro 6, sistema muito utilizado na Europa, que estabelece limites máximos de emissão de gases poluentes pelos veículos movidos a diesel – a frota de São Caetano é a primeira da região a contar com o sistema.

Os novos ônibus também possuem suspensão a ar, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis (celulares), iluminação interna e itinerários eletrônicos em LED, e GPS. Quanto à acessibilidade, possuem bancos especiais para obesos, assentos demarcados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, elevador para cadeirantes e espaço para fixação segura de cadeira de rodas e para cão-guia.

Os seis ônibus devem passar a rodar a partir da próxima semana, assim que forem resolvidas questões burocráticas no Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito). A vistoria ocorreu na garagem da VIPE e contou, também, com as presenças do secretário da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), Diego Santos Vido, e do diretor da VIPE, Carlos Henrique Silveira.

ÔNIBUS ILUMINADO

Outra novidade anunciada é que nos próximos dias começa a rodar pelas ruas de São Caetano um ônibus iluminado externamente com lâmpadas LED. “Estamos numa época das mais bonitas e significativas, que é o Natal. Crianças e pessoas de todas as idades gostam de ver as ruas enfeitadas e paramentadas com temas natalinos, e estamos dando a nossa contribuição”, finalizou Carlos Henrique.