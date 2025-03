São Caetano renova frota do SAMU com ambulância 0km

Em convênio com o Ministério da Saúde, a Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu uma ambulância 0km para a renovação da frota do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A entrega foi efetivada na sexta-feira (14/3), durante cerimônia do governo federal em Sorocaba.

O veículo (Renault Master Grand Furgão), avaliado em R$ 289 mil com as adaptações (é equipado com maca, oxigênio e prancha rígida), substituirá outra ambulância do SAMU, ano 2019, utilizada desde antes da pandemia de covid-19.

“A renovação da frota do SAMU traz mais segurança no transporte de pacientes de urgência e qualidade no atendimento”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Adriana Berringer. São Caetano possui três ambulâncias do SAMU, que realizam, em média, cerca de 1.200 atendimentos por mês.

O gestor de Transporte Sanitário de Urgência e Emergência, Roberto Paquola, e o gerente municipal de Contratos e Convênios, Jairo Moraes, participaram do ato de entrega da ambulância em Sorocaba.

Além das ambulâncias do SAMU, de suporte básico, o serviço de urgência e emergência da cidade possui outras três ambulâncias, de suporte intensivo e avançado; uma viatura de intervenção rápida; um carro de apoio; duas motolâncias e duas bicicletas.