São Caetano recebe certificado de Município Resiliente

Finalizando o ano com chave de ouro, no início do mês a Prefeitura de São Caetano do Sul foi agraciada com o Certificado de Resiliência, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo. A cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e teve como foco o Programa Municípios Paulistas Resilientes (PMPR), que visa incentivar os municípios a implementarem políticas públicas voltadas para a gestão de riscos e a mitigação de desastres.

Avanço nos últimos anos

O município se destaca na Região Metropolitana de São Paulo por sua capacidade de resiliência, alcançando resultados expressivos ao longo dos anos. Em 2022, São Caetano obteve 65,62 pontos no programa; em 2023, esse número subiu para 76,50 pontos; e em 2024, atingiu impressionantes 83 pontos.

Reconhecimento no evento estadual

Durante a cerimônia, o coordenador de Proteção e Defesa Civil da cidade, Juscelino Roque Brilhante, representou o prefeito José Auricchio Júnior e recebeu o certificado das mãos do coronel Hengel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado.

“É uma honra imensa estar aqui em nome do prefeito José Auricchio Júnior para receber um prêmio que coloca São Caetano como um exemplo entre os municípios da Região Metropolitana no que diz respeito às políticas públicas para gestão de riscos e redução de desastres”, destacou Brilhante durante seu discurso.

Presenças de autoridades importantes

A cerimônia também contou com a presença do vice-governador Felício Ramuth e do secretário de Relações Institucionais Gilberto Kassab, além de outras autoridades importantes.



