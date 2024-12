São Caetano conquista certificado de Município Resiliente por adotar políticas públicas contra riscos e desastres

A Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu na manhã de quarta-feira (4/12), no Palácio dos Bandeirantes, o Certificado de Resiliência do Governo do Estado de São Paulo, referente ao PMPR (Programa Municípios Paulistas Resilientes), que incentiva os municípios a adotarem políticas públicas focadas na gestão de riscos e na redução de desastres.

São Caetano, município mais resiliente da Região Metropolitana de São Paulo, tem alcançado números cada vez mais expressivos no programa. Em 2022 recebeu 65,62 pontos; em 2023 alcançou 76,50 pontos e, em 2024, 83 pontos.

Na cerimônia, o coordenador de Proteção e Defesa Civil de São Caetano, Juscelino Roque Brilhante, representou o prefeito José Auricchio Júnior, e recebeu o certificado das mãos do coronel Hengel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado.

“É uma honra muito grande representar o prefeito José Auricchio Júnior para receber um prêmio que coloca São Caetano como referência entre os municípios da Região Metropolitana com relação a políticas públicas na gestão de riscos e na redução de desastres”, ressaltou.

Estiveram presentes, ainda, o vice-governador, Felício Ramuth, e o secretário de Relações Institucionais, Gilberto Kassab, entre outras autoridades.