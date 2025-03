São Caetano realiza vacinação antirrábica nesta semana

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de São Caetano do Sul realiza nesta semana mais uma ação de vacinação antirrábica. Será de quarta a sexta-feira (26 a 28/3), das 9h às 12h, na Ubasa (Unidade Básica de Saúde Animal), na Rua Matilde, 50, Jardim São Caetano – são 300 doses disponíveis.

As ações de vacinação antirrábica em São Caetano ocorrem todos os meses, em acordo com a logística de distribuição de doses do Ministério da Saúde, que chegam fracionadas ao longo do ano.

A raiva é uma infecção viral aguda, que pode acometer animais e seres humanos, que contraem a doença por uma mordedura, arranhadura ou lambedura de animais infectados. A partir dos três meses, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra raiva, anualmente.

O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central, causando encefalite (inflamação no cérebro), e evolui de forma rápida, com índice de letalidade perto de 100%.