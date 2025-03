Vacinação anual contra raiva: Um compromisso com a saúde animal

A vacinação anual de cães e gatos é essencial para o controle eficaz da raiva, uma zoonose que representa risco não apenas para os animais, mas também para a saúde humana. A obrigatoriedade dessa vacinação deve ser cumprida a partir do terceiro mês de vida dos animais, garantindo assim um ambiente mais seguro para todos.

Em São Paulo, a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), vinculada à Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), disponibiliza 18 postos fixos de vacinação em diversas regiões da cidade. Esses locais oferecem o serviço gratuitamente, permitindo que os tutores levem seus pets para a imunização sem custo. Para mais informações sobre os postos disponíveis, os cidadãos podem consultar o site oficial da DVZ.

Ao levar um animal para ser vacinado, é imprescindível que o proprietário apresente o comprovante de vacinação, que deve incluir o nome do animal e o número do Registro Geral Animal (RGA). O RGA é um documento importante que pode ser conferido por meio de fontes oficiais.

A raiva é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem e é causada por um vírus que se propaga através do contato com a saliva de animais infectados. A transmissão ocorre principalmente por meio de mordidas ou arranhões, podendo levar à inflamação cerebral (encefalite), com alta taxa de mortalidade em casos não tratados. Portanto, a vacinação não é apenas uma questão de saúde pública; é uma medida crucial para prevenir a disseminação dessa doença letal.

É importante lembrar que cães considerados bravios ou que tenham histórico de mordidas devem ser transportados utilizando focinheiras adequadas durante o deslocamento para a vacinação. Da mesma forma, gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e seguras, visando proteger tanto os animais quanto as pessoas ao redor.