São Caetano realiza operação contra desordem e perturbação do sossego

No último final de semana (24 e 25/11), a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seseg (Secretaria de Segurança), promoveu a Operação de Fiscalização para coibir desordem e perturbação do sossego no município. A operação fiscalizou 27 estabelecimentos comerciais, abordou 153 pessoas e vistoriou 77 veículos vistoriados, entre carros e motocicletas. Quatro veículos foram recolhidos ao Pátio Municipal.

A ação abrangeu a fiscalização de estabelecimentos comerciais, que ultrapassassem o horário de funcionamento, estendendo-se para além das 23h e veículos com som alto. Simultaneamente, o patrulhamento foi reforçado com a saturação de viaturas nos bairros, pontos de bloqueios estratégicos, e a realização de patrulhamento aéreo pela Dronepol (Aeronave Remotamente Pilotada) da GCM (Guarda Civil Municipal).

A força-tarefa contou com a participação das Forças de Segurança: GCM, PM (Polícia Militar), Polícia Civil, e apoio do DCFAE (Departamento de Controle Fiscal da Atividade Econômica) e da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana). Durante a operação, cinco pessoas foram presas, entre elas uma mulher (25 anos) foi presa pela ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), após furtar peças de carne e energéticos de um supermercado no Bairro Fundação

“A iniciativa realizada em parceria entre diversos órgãos de segurança e fiscalização demonstra o comprometimento da Prefeitura em zelar pela ordem pública e pelo bem-estar da comunidade. A ação conjunta reforça o papel integrado das instituições envolvidas na promoção de uma cidade cada vez mais segura e tranquila para seus munícipes”, ressaltou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.