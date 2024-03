São Caetano realiza 8º InovaDay no Parque Tecnológico Municipal

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizará a oitava edição do InovaDay na terça-feira (2/4), às 18h30, no novo Parque Tecnológico da cidade. Os interessados deverão se inscrever pelo link.

Como parte integrante do Programa de Aceleração do Parque Tecnológico, o encontro de empreendedores tem como objetivo promover um ecossistema de negócios e network entre os diversos agentes econômicos da cidade. Uma grande oportunidade para as startups residentes do parque e para quem busca aperfeiçoar o conhecimento e se conectar com pessoas que realmente querem contribuir com o desenvolvimento do futuro de São Caetano e do Grande ABC.

“São Caetano está cada vez mais comprometida em impulsionar a inovação e o empreendedorismo. O InovaDay é um reflexo desse compromisso, proporcionando um espaço para troca de ideias, conexões e aprendizado, essenciais para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade do Grande ABC”, ressaltou o secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), Daniel Córdoba.

Os palestrantes desta edição serão Rodolfo Santos, diretor da Corporate Venture Capital da Bossa Invest e CEO/Co-Founder do Bmg UpTech; Luizomar Moura, técnico do Osasco Vôlei São Cristóvão Saúde, e Daniel Córdoba, secretário da Sedeti.

Os temas abordados incluirão captação de investimentos, venture capital, performance, administração de projetos e cidades inteligentes, oferecendo uma visão abrangente e inspiradora para os participantes.

SERVIÇO

InovaDay São Caetano do Sul

Dia: 2/4/2023

Horário: 18h30

Local: Parque Tecnológico de São Caetano, Rua Samuel Klein, 83 Centro