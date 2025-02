São Caetano promove palestra sobre reforma tributária para startups

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), realizou uma palestra sobre a reforma tributária. O evento foi realizado nesta quarta-feira, (5/2), no Parque Tecnológico Municipal, e foi voltado para startups e empresários da cidade que desejam entender profundamente as implicações das alterações na legislação em seus negócios.

A palestra contou com a participação dos especialistas Igor Luiz Pereira, diretor de inovação, e Kauê Guella Buso, diretor comercial e marketing da Juscon Contábil, que abordaram as principais alterações promovidas pela reforma e os impactos práticos nas empresas, além das perspectivas para o futuro do sistema tributário nacional.

O secretário da Sedeti, Alan de Camargo, destacou a importância da atividade para o ecossistema empresarial local. “Este encontro proporcionou um panorama completo e esclarecedor sobre a reforma tributária, abrangendo tanto as mudanças já implementadas quanto as reformas futuras que serão necessárias, como as do Imposto de Renda e da Previdência. Foi um dia rico em conhecimento, no qual empresários e startups puderam entender pontos essenciais da reforma, fundamentais para o andamento de seus negócios”, afirmou.

Além da palestra, o evento incluiu uma sessão de perguntas e respostas com os especialistas, proporcionando também uma valiosa oportunidade para troca de informações e network entre os participantes.

“Temos um espaço privilegiado para agregar valor às empresas e startups da nossa cidade. Aqui, o conhecimento é transformador. Ao promover encontros como este, todos ganham ao expandir seus horizontes e aplicarem novos aprendizados em seus negócios”, enfatizou Alan.

Atualmente, o Parque Tecnológico Municipal abriga diversas startups e projetos empreendedores e é sede de uma arena multiuso que organiza programas de aceleração, rodadas de negócios, hackathons, palestras, capacitações e oportunidades para networking.



Crédito:Divulgação