São Caetano promove Festa de Adoção de Cães e Gatos neste sábado

Tobias, Zeus, Zion, Grace Kelly, Antônio, Samuca e Tigrão são alguns dos animais à espera de um lar no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Caetano do Sul. A Festa de Adoção de Cães e Gatos acontece neste sábado (22/2), das 9h às 12h, na sede do departamento, localizada na Rua Justino Paixão, 141, Bairro Mauá.

Para adotar um animal, basta comparecer ao local e apresentar um documento com foto. É recomendável levar caixa de transporte para gatos ou coleira com guia para cães. Todos os animais disponíveis – 18 cães e oito gatos – já estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.

Vacinação antirrábica segue até sábado

Além do evento de adoção, o CCZ iniciou a campanha de vacinação antirrábica nesta quinta-feira (20/2). A imunização segue até sábado (22/2), das 9h às 12h, ou até esgotarem as 400 doses disponíveis.