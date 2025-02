Agentes de Zoonoses de São Caetano eliminam criadouros do Aedes aegypti

Em atividade de rotina, agentes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de São Caetano do Sul atenderam denúncias e eliminaram criadores do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses. Na quinta-feira (6/2), a ação ocorreu nos bairros Olímpico e Santa Maria.

Recipientes descobertos, como bacias e potes, além de vasos, pneus, garrafas e qualquer outro objeto com acúmulo de água são propícios para a proliferação do mosquito. A população pode denunciar a existência de possíveis criadouros pelo telefone 0800 7000 156 ou pelo e-mail [email protected].

Procedimentos para eliminação de criadouros

“Vamos até o local e verificamos a procedência da denúncia. Encontrando criadouros, fazemos a eliminação ou tratamento. Persistindo o problema, abrimos processo administrativo para darmos sequência nos trâmites de penalidade e monitoramento”, explica o coordenador do CCZ, Fabio Agostini.

Além de verificar as denúncias in loco, os agentes visitam pontos estratégicos (como cemitérios e ferros-velhos) a cada 15 dias; fiscalizam periodicamente hospitais, unidades de saúde e locais com grande circulação de pessoas; e realizam ação de bloqueio de vetor, visitando casas e áreas onde são registradas transmissões.

Situação epidemiológica de São Caetano

Neste ano, São Caetano tem registrados 15 casos de dengue, todos importados, quando a transmissão ocorre em outro município. Outros 25 casos estão em investigação – não há óbito pela doença. Não há registros de zika ou chikungunya em 2025 até aqui.