São Caetano Mais Segura: índices criminais despencam em janeiro

A Prefeitura de São Caetano do Sul anunciou em 2023 investimento de mais de R$ 70 milhões no Programa São Caetano Mais Segura, e tem como consequência a redução dos principais indicadores criminais no mês de janeiro, em dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo.

Houve queda em roubo/outros (-20%, caindo de 46 em 2023 para 37 em s024), roubo de veículos (33%, caindo de seis em 2023 para quatro em 2024), furto outros (3%, caindo de 168 em 2023 para 163 em 2024), furto de veículos (49%, caindo de 35 em 2023 para 18 em 2024) e roubo de cargas (100%, caindo de um em 2023 para nenhum em 2024).

“Em São Caetano temos combatido a criminalidade com a ampliação dos investimentos em tecnologia, nos recursos humanos e na estrutura. Isso contribui para a queda dos indicadores criminais e, ao mesmo tempo, transmitimos a sensação de segurança ao cidadão”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) foi inaugurado em 2020 e tem sido fundamental no combate à criminalidade através, fundamentalmente, do monitoramento de 403 câmeras estrategicamente instaladas pelos 15 bairros da cidade. Ao somar os equipamentos existentes nas escolas, nas unidades de saúde e as 650 câmeras que serão adquiridas neste semestre, São Caetano passará a contar com 1.335 câmeras de monitoramento.

“Este investimento financeiro da Prefeitura tem se mostrado essencial na luta contra a criminalidade. Além disso, temos reuniões semanais com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o CGE, a Defesa Civil e a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), com objetivo de planejar o operacional, identificar as áreas em que houve melhorias e as incidências criminais, aprimorando estratégias e assegurando uma resposta eficaz”, afirma o secretário municipal de Segurança, Sallum Kalil Neto.