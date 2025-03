São Caetano lança podcast SCSPlay para debater temas relevantes da cidade

A Prefeitura de São Caetano do Sul lançou o SCSPlay, um podcast que tem como objetivo discutir os principais assuntos que impactam a vida dos moradores da cidade. O projeto busca promover debates qualificados e informativos, trazendo à tona temas relevantes e atuais que envolvem a comunidade.

O primeiro episódio do SCSPlay já está disponível e abordou uma questão que tem gerado discussões em todo o país: a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. É possível conferir a íntegra do podcast no canal da Prefeitura de São Caetano no YouTube – www.youtube.com/c/PrefeituradeSãoCaetanodoSul. Trechos da conversa também serão veiculados no perfil da administração no Instagram.

Para enriquecer o debate do episódio de estreia, o programa contou com a participação Barbara Giaquinto, psicóloga e integrante do programa Cuca Legal, que leva saúde mental às escolas; Juliana Armellin, educadora e mãe de alunos da rede municipal; Rosivaldo Bernardo da Silva Júnior, professor da EMEF Oscar Niemeyer, no Bairro Oswaldo Cruz; e os alunos Yasmin e Yuri Malheiros, de 14 e 12 anos, respectivamente.

A discussão trouxe à tona os desafios e benefícios da medida, além de reflexões sobre o impacto da tecnologia no ambiente escolar e no desenvolvimento dos jovens.

O SCSPlay foi criado com o intuito de ser um espaço democrático e plural, onde vozes diversas possam se encontrar para discutir questões que afetam o dia a dia da população. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de São Caetano em promover a comunicação transparente e o diálogo com a comunidade. Os episódios do SCS Play serão lançados periodicamente, sempre com temas atuais e convidados que possam enriquecer as discussões.