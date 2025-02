Proibição de celular nas escolas: como a lei impacta na saúde física e emocional dos alunos

Um assunto que vem causando muita discussão atualmente é a questão da lei aprovada pela proibição do uso de celular dentro dos estabelecimentos escolares. Pais, educadores e profissionais de saúde estão vendo com bons olhos a aprovação da lei, sancionada recentemente pelo Presidente da República, e a opinião da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) não é diferente. Para a entidade, essa lei cumpre um papel importante para a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes.

“A aprovação da lei é um motivo para discutirmos essa questão do uso do celular pela faixa etária pediátrica, isto é, como deve ser a utilização dos celulares, por quanto tempo devem ser usadas as telas no dia a dia, o quanto as nossas crianças estão muitas vezes viciadas nesse uso e até as questões das mídias sociais”, afirma Fausto Flor Carvalho, presidente do Departamento de Saúde Escolar da SPSP. Para ele, a utilização das telas em excesso tem causado um impacto negativo na saúde mental e física de crianças e adolescentes, além de atrapalhar os relacionamentos sociais.

Segundo o especialista, é preciso haver o convívio entre pessoas da mesma idade, uma interação que traz inúmeros benefícios; o convívio entre seus pares, faz com que crianças e adolescentes aprendam a trabalhar suas emoções – a inteligência emocional e a inteligência dos afetos. “A criança precisa ter contato físico, contato social, tem que aprender a respeitar e a ouvir seus colegas. É preciso resgatar as brincadeiras, as conversas, enfim, esse convívio saudável entre amigos”, afirma o médico.

No entanto, o pediatra ressalta que é preciso haver um debate de como será esse uso nas escolas. “A gente sabe que existem exceções para a utilização do celular nas escolas, alguns professores passam atividades em que é necessário o uso do aparelho para fazer pesquisas, mas a tecnologia precisa ser uma aliada no desenvolvimento da criança e não atrapalhar esse desenvolvimento”, enfatiza. Dessa forma, ele diz que alguns detalhes deverão ser ajustados nos estabelecimentos de ensino sobre essa questão. “Mas é importante pensarmos e debatermos isso, essa proibição é vantajosa no sentido de trazer melhor desempenho para os nossos filhos, melhores condições de aprendizado em um ambiente realmente humano e não só tecnológico”, finaliza Carvalho.