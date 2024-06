São Caetano lança edital para Exposição Anual de Carros Antigos 2024

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre inscrições a partir desta segunda-feira (10/6) para edital destinado à cessão de espaço para o comércio de produtos e serviços temáticos no “mercado de pulgas” (camisetas, miniaturas, autopeças e outros produtos relacionados a autos), e para estandes promocionais durante a Exposição Anual de Carros Antigos e Aniversário de São Caetano do Sul, de 26 a 28 de julho (sexta a domingo), no Espaço Verde Chico Mendes. A inscrição é gratuita e pode ser realizada até 10 de julho.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pelo formulário disponível no link (https://forms.gle/raVwhg9WSH9QLyq67). Para participar, os interessados precisam ter conta de e-mail Google (Gmail). O candidato devidamente inscrito receberá e-mail de confirmação.

O proponente poderá ser pessoa física ou jurídica, com experiência em serviços que se encaixem no perfil temático do evento. O edital (nº 11/2024), com os termos e critérios para participação, está disponível no Diário Oficial Eletrônico de 6 de junho de 2024.

O espaço será destinado a profissionais que possam contribuir com produtos artesanais e de temática automobilística, tais como peças de automóveis antigos (categoria A), souvenirs relacionados ao antigomobilismo (categoria B), serviços de entretenimento alusivos ao evento (minipista/aluguel de minicarros – Categoria C) ou com a exposição de estandes promocionais de produtos e serviços temáticos (Categoria D).

Outras informações podem ser obtidas por telefone: (11) 4233-8910 .