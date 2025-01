São Caetano investe R$ 10 milhões em uniforme e kit de material escolar

A Prefeitura de São Caetano do Sul vai investir R$ 10 milhões para garantir dois benefícios aos estudantes da rede municipal: o uniforme e o kit de material escolar. O investimento será feito pelo aplicativo Kit Escolar São Caetano do Sul, modelo que facilita, dá transparência e segurança, além de agilizar a chegada dos itens aos alunos da cidade. Os créditos serão disponibilizados a partir deste sábado (25/1).

O programa vai beneficiar cerca de 21 mil estudantes matriculados no sistema municipal e tem como objetivo garantir o acesso aos produtos essenciais para a rotina escolar, fomentando a inclusão e apoiando a permanência dos alunos no ambiente educacional com condições de igualdade. Avanço na Educação foi o principal mote do discurso de posse do prefeito Tite Campanella.

O valor do Auxílio Material Escolar varia de acordo com a etapa de aprendizagem do aluno. O mesmo conceito se aplica ao Auxílio Uniforme Escolar. Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino são contemplados pelos benefícios, sem necessidade de inscrições ou seleções.

A única etapa a ser percorrida é fazer o download do aplicativo Kit Escolar São Caetano do Sul, que dá acesso à conta exclusiva na qual o recurso é depositado. O app é gratuito e pode ser baixado pela Play Store ou pela Apple Store.

A partir do saldo em conta, as famílias poderão utilizar os recursos nos cerca de 70 estabelecimentos cadastrados entre papelarias e malharias, distribuídos por todos os bairros da cidade. Esse modelo facilita o acesso aos itens necessários, além de fomentar a economia da cidade.

Tanto no Auxílio Material Escolar quanto no Auxílio Uniforme Escolar, a quantia varia de acordo com a etapa escolar do aluno. No Auxílio Material Escolar, o valor repassado varia de R$ 70 a R$ 215. No Auxílio Uniforme Escolar, a quantia vai de R$ 287 a R$ 310.