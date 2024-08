São Caetano inicia semana decisiva pela Copa Paulista

Sabendo que o time necessita de uma vitória para seguir na Copa Paulista 2024 a comissão técnica e jogadores iniciaram hoje em dois períodos o trabalho de campo visando o jogo de sábado no Anacleto Campanella diante do Capivariano.

Ontem no período da tarde todo o grupo se reuniu para avaliar a última partida e direcionar metas para a semana de trabalho. No período da manhã houve um treino físico e na sequência uma atividade técnica com foco na posse de bola. A tarde o time seguiu com trabalhos específicos com bola destacando posicionamento e transições. Nesta quarta o São Caetano volta a trabalhar em dois períodos e o técnico Edson Vieira deverá ter somente o desfalque do zagueiro Diego Leandro que segue em ritmo acelerado sua recuperação no joelho esquerdo.

O lateral Ronaldo Lucas que saiu da partida de sábado trabalhou leve e não deve ser problema para o próximo jogo.