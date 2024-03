São Caetano inicia processo seletivo para o Programa Startups for Students

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação (Sedeti), publicou hoje (28/3) o edital para o processo seletivo do Programa Startups for Students. O objetivo da iniciativa é incentivar o empreendedorismo e a inovação entre estudantes do Ensino Médio, tanto da rede pública quanto privada, proporcionando oportunidades para desenvolverem suas ideias e projetos no Parque Tecnológico Municipal.

O programa é destinado a moradores de São Caetano matriculados no Ensino Médio, com idade superior a 15 anos, interessados em empreendedorismo, inovação, economia criativa, soluções tecnológicas e outras atividades com potencial para impactar positivamente o ecossistema de inovação público ou privado do município e da região.

“Este compromisso reitera nosso apoio ao empreendedorismo, à inovação tecnológica e, sobretudo, ao desenvolvimento e ao futuro dos jovens de São Caetano”, destaca o prefeito José Auricchio Júnior.

Serão selecionados 20 grupos, compostos por até 4 pessoas, para participar do programa. Os participantes terão acesso a 3 encontros presenciais, além de receberem mentoria online com o Sebrae para auxiliá-los na elaboração de seus projetos. Ao término do programa, os projetos serão apresentados a uma banca avaliadora, composta por membros indicados pelo Comitê Gestor do Parque Tecnológico Municipal.

O formulário de inscrição está disponível no link: http://desenvolve.saocaetanodosul.sp.gov.br/, acessando a aba “Startup for Students”, e deve ser preenchido pelo candidato ou seu responsável legal. Em caso de número de inscritos superior ao de vagas disponíveis, será realizado um sorteio público para seleção dos participantes. Os resultados serão divulgados no Diário Oficial Eletrônico do município.

“Este projeto é de suma importância, integrando o Pacote de Inovação da Prefeitura de São Caetano, com o objetivo de fortalecer iniciativas voltadas para o desenvolvimento de negócios inovadores. Estamos plantando a semente da inovação na cidade”, destaca o secretário da Sedeti, Daniel Córdoba.

O período de inscrição se estende até 30/04/2024. Para mais detalhes e informações sobre o processo de cadastramento, os interessados podem contatar a Sedeti pelo e-mail credenciamento.startup@saocaetanodosul.sp.gov.br ou telefone (11) 4227-7662.