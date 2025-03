São Caetano inicia inscrições para Auxílio Transporte Escolar

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Educação, abre a partir deste domingo (23/3) as inscrições para o programa de Auxílio Transporte Escolar, que tem como objetivo auxiliar financeiramente famílias de baixa renda com os custos do transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. O valor do benefício é de R$ 200 por aluno, quantia reajustada neste ano.

O programa é voltado para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) que residem em São Caetano há pelo menos dois anos e que moram a uma distância mínima de 1.000 metros da escola em que estão matriculados. O auxílio será pago mensalmente, e o valor será destinado ao custeio do transporte escolar, utilizando serviços credenciados e autorizados pelo município.

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de março e são feitas pelo site http://inscricoes.saocaetanodosul.sp.gov.br/apoiobolsa.php. Após o preenchimento do formulário online, os pais ou responsáveis serão direcionados para o envio da documentação necessária, que inclui comprovantes de residência, renda familiar e matrícula escolar, entre outros.

Para concorrer ao auxílio transporte escolar, os candidatos devem atender aos seguintes critérios: ser residente e domiciliado em São Caetano há, no mínimo, dois anos; estar matriculado em escola da rede pública de Educação Infantil ou Ensino Fundamental do município; orar a uma distância mínima de 1.000 metros da escola, calculada pelo menor trajeto a pé; ter renda familiar bruta mensal inferior ou igual a quatro salários mínimos; e utilizar transporte escolar credenciado e autorizado pelo município.

A lista final dos alunos contemplados será publicada no Portal da Educação até o dia 30 de maio. O auxílio será pago mensalmente, e a quantidade de parcelas será definida de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de alunos selecionados.