São Caetano inaugura nova sede do SOS Cidadão 156

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e a Secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, entregaram neste sábado (24/2) a nova base do SOS Cidadão 156. Localizado na Avenida Guido Aliberti, Bairro Cerâmica, está em espaço mais amplo, para acomodar melhor os veículos e toda equipe.

“A medicina brasileira tem evoluído muito, e a urgência e emergência se tornou uma especialização médica. Isso trouxe muita qualidade no atendimento porque é o ponto decisivo no salvamento de uma vida. A qualidade no atendimento pré-hospitalar pode melhorar o prognóstico do paciente, e nosso sistema está cada vez mais organizado e qualitativo. Neste prédio vamos concentrar todo sistema do 156 com a frota, equipes e a central de regulação, que funcionava no prédio do CGE”, destacou Auricchio.

O local conta com três dormitórios, o NEU (Núcleo de Educação em Urgência) com sala equipada para treinamentos; refeitório com sala de descanso; cozinha, DML, almoxarifado para armazenamento de insumos e medicamentos, CME, área de coordenação; Centro de Condicionamento Físico e Central de Regulação.

“É um serviço essencial na cidade. Todos sabem o quanto crescemos em atendimentos. Hoje, são cerca de 1,2 mil ocorrências por mês. Embora o serviço funcione de forma exemplar, aqui teremos uma base mais adequada para atender toda nossa demanda”, afirmou Regina Maura.

Ao abrir o chamado pelo número 0800 7000 156, é registrado no sistema o endereço da ocorrência e o motivo. Imediatamente a ligação é transferida ao médico regulador, que designa a ambulância adequada para realizar o atendimento, de acordo com a classificação de risco.

“Nossa equipe é capacitada para oferecer um serviço de excelência, com olhar sensível e humanizado. Isso faz toda diferença no atendimento da população. Estamos muito felizes com a nossa nova casa”, destacou a coordenadora médica do serviço, Isabella Zaia.

“Muitas vezes o cidadão classifica a saúde da nossa cidade baseada na qualidade do serviço do 156. O morador tem um carinho especial pelo trabalho que a equipe realiza”, afirmou o deputado estadual, Thiago Auricchio, que também prestigiou a inauguração.

A operação conta com uma frota composta por seis ambulâncias, veículo de intervenção rápida, carro de apoio, duas motolâncias e duas bikelâncias. A equipe é formada por 127 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores de ambulância, TARMs (Técnico Auxiliar de Regulação Médica) e operadoras de frota.

O prédio, onde antes funcionava o SOS Cidadão 156, na Avenida Vital Brasil, passará por algumas adequações para receber o Mover – Transporte Sanitário.