São Caetano estreita relacionamento com Corpo de Bombeiros para fortalecer Forças de Segurança

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seseg (Secretaria de Segurança) tem criado caminhos para aumentar o poderio das Forças de Segurança da cidade, compostas pelas Polícias Militar e Civil, a GCM (Guarda Civil Municipal) e agora o 8º Grupamento de Bombeiros (GB).

O secretário da Seseg, Sallum Kalil Neto, recebeu a visita do comandante do 8º GB, tenente-coronel PM, Marcelo do Espírito Santo Ramos, na quarta-feira (6/12), na sede da secretaria. O 8º GB é responsável pelas unidades do Corpo de Bombeiros no ABC.

“Esta parceria é essencial para proporcionar uma São Caetano cada vez mais segura, buscando sempre a qualidade nos serviços prestados à comunidade. Além da eficácia nas ações preventivas de acidentes e de resposta a emergências e combate a incêndio, visamos sempre o bem-estar da comunidade e reforçar o compromisso com a segurança pública”, explicou Sallum.

A visita também contou com a presença do comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros do 8⁰ GB, capitão PM Anthony John Harrison; do tenente Vitor Coelho Silva; do inspetor-chefe comandante da GCM, José da Paz de Souza; e da inspetora-chefe da Divisão Operacional da GCM, Vanessa Herrera Pacheco.