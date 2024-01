São Caetano enfrenta o Rio Preto no Anacleto Campanella 

A AD São Caetano enfrenta o Rio Preto no Estádio Municipal Anacleto Campanella, sábado (27/1), às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3. O local foi liberado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para a temporada devido à apresentação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

O Azulão busca sua primeira vitória na competição, após o empate na estreia contra o Bandeirante, em Birigui, na quarta-feira (24/1).