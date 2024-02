São Caetano elege as novas conselheiras de Proteção e Defesa da Mulher

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social), realizou na segunda-feira (19/2) a eleição das novas conselheiras do CMPDM (Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher).

O CMPDM tem como finalidade formular diretrizes e propor em todos os níveis de atuação atividades que visem à defesa dos direitos da mulher, e eliminação das discriminações que a atinjam, bem como a sua plena integração socioeconômica e político-cultural.

As principais atribuições do conselho, entre outras, são captar incentivos e trazer meios de empoderar e dar condições de autonomia para as mulheres, bem como proporcionar atividades de lazer e cultura; e estimular e desenvolver pesquisas e estudos sobre a produção cultural das mulheres, construindo acervos e propondo políticas de inserção da mulher na sociedade, visando preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural da mulher.

ELEITAS

Cleuza Ruffino Zuccato (titular) e Ivone Paulo Sartori (suplente), da Legião dos Aposentados e Pensionistas de São Caetano do Sul;

Ângela Maria Estevam Fiusa (titular) e Rosirene Rocha Stacciarini (suplente), da Ordem dos Advogados do Brasil – 40a. Subsecção – São Caetano do Sul;

Andréia Miguel Pinto (titular) e Ondina Ribeiro Silva Souza (suplente), da Entidade Municipal do Movimento de Promoção e Igualdade Racial;

Nuria Solanas Perez Antunes (titular) e Maria de Lourdes Ayres (suplente), da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul;

Maria do Carmo Romeiro (titular) e Georgia Augusta Ortenzi (suplente), da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul);

Verônica Paiva de Alencar (titular) e Neusa Maria da Silva Araújo Schulz (suplente), da Promotoras Legais Populares São Caetano do Sul;

Roberta Ferreira Dias (titular) e Marisa Kroupa (suplente), da População Feminina acima de 18 anos do município.