São Caetano é premiada por excelência na educação

A Educação de São Caetano do Sul foi recentemente reconhecida pela Secretaria Estadual da Educação do Governo do Estado de São Paulo por sua excelência no âmbito do Programa Alfabetiza Juntos SP. Criado no ano passado, o programa visa melhorar os indicadores educacionais em todo o território paulista, com a parceria dos municípios.

Prêmio Excelência Educacional

O Prêmio Excelência Educacional foi instituído com o objetivo de valorizar as boas práticas de municípios que garantem a alfabetização das crianças até o 2º ano e oferecem suporte contínuo aos alunos do 3º ao 5º ano. O reconhecimento reforça o compromisso de São Caetano com a educação de qualidade, destacando o esforço coletivo de toda a rede municipal de ensino.

Eric Romero/PMSCS

A vice-prefeita de São Caetano, Regina Maura Zetone, e o secretário de Educação, Fabiano Augusto João, receberam o prêmio na manhã desta terça-feira (25/3), no Memorial da América Latina, em São Paulo. A cerimônia foi conduzida pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e pelo secretário estadual da Educação, Renato Feder.

Compromisso com a Educação e Ensino Integral

São Caetano do Sul tem se destacado não apenas pelo reconhecimento estadual, mas também pela qualidade de sua educação. O município atende 100% dos alunos do Ensino Infantil e Ensino Fundamental, garantindo que todas as crianças estejam na sala de aula na idade correta. Além disso, 80% das escolas (infantil e fundamental) oferecem Ensino Integral, com o Programa Aprender Mais sendo constantemente aprimorado. Agora, o programa inclui oficinas atualizadas e horários debatidos previamente com os pais dos alunos.

São Caetano também foi destaque no Censo 2022 do IBGE, sendo a cidade brasileira com o maior índice de escolaridade. A média de anos de estudo de pessoas com mais de 25 anos é de 12,7 anos, a maior do Brasil, enquanto a média nacional é de apenas 9,6 anos.