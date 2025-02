Professor Pio Mielo destaca volta às aulas e a nova lei que proíbe celulares em sala de aula

Na segunda-feira (10/02), cerca de 21 mil alunos da rede municipal de São Caetano do Sul retornaram às aulas após o recesso escolar. O vereador Professor Pio Mielo (PSD) destacou a preparação da rede escolar durante o período de recesso, reforçando o compromisso da cidade e dos servidores da educação com a qualidade do ensino.

Preparação para o Ano Letivo

O parlamentar desejou um excelente ano letivo a todos os alunos, professores, funcionários e à comunidade escolar. “É com muito orgulho e alegria que vemos a nossa cidade iniciar mais um ano letivo. Desejo a todos um 2025 repleto de aprendizado e conquistas. Estamos comprometidos em continuar o trabalho de valorização dos professores, que são os pilares da educação. Juntos, podemos construir uma educação pública cada vez mais forte”, afirmou.

Pio Mielo também comentou sobre a nova lei que proíbe o uso de celulares nas salas de aula, ressaltando sua importância, mas reforçando que a tecnologia pode ser uma aliada no aprendizado. “A proibição do uso de celulares em sala de aula é uma medida válida, mas deve ser entendida como um meio, e não como um fim. A tecnologia pode ser uma grande aliada no aprendizado, na pesquisa, na construção do conhecimento, no debate e até no uso da inteligência artificial. O progresso tecnológico não pode ser interrompido, mas todo excesso precisa ser comedido. Nesse sentido, é fundamental que haja diálogo dentro da escola e que os professores sejam capacitados para integrar a tecnologia ao ensino de maneira produtiva”, explicou.

Compromisso com a Educação no Município

O vereador também reiterou seu compromisso, enquanto educador, em apoiar a educação no município e implementar projetos que valorizem os profissionais da área. “Seguirei na luta por políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho para os educadores e mais recursos para as escolas municipais, contribuindo para um ensino de qualidade e para a formação cidadã dos alunos”, finalizou.