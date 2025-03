São Caetano do Sul sedia prova de corrida de rua

Estão abertas as inscrições para a Evoque Run, corrida de rua que ocorre no dia 16 de março, com partida às 07h00, na Av. Presidente Kennedy, na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.

São 5K e 10 K, com premiação para os 10 primeiros colocados no geral de cada prova, nas categorias masculina e feminina. Também serão premiados os três primeiros dos 10 K, por faixa etária, a cada cinco anos, entre homens e mulheres. Os vencedores de cada prova, nas duas categorias, recebem troféus. Os demais, medalhas.

As inscrições, abertas a todos os interessados e que vão até o dia 11 de março, às 23h59 (ou até ser atingido o limite de 2.500 corredores no geral) podem ser feitas pelo link https://inscrevafacil.com/#/evento/evoquerun2025 .

O valor é R$ 99,90 (segundo lote). Os kits de corrida (camiseta, chip, número) serão entregues no dia 15 de março, véspera das provas), na unidade Alameda da Evoque Academia, em São Caetano do Sul (Rua Arlindo Marchetti, 338), entre 10h00 e 18h00. É necessário apresentar um documento de identidade original com foto e o comprovante de pagamento. Os interessados em beneficiar famílias carentes da cidade poderão, na ocasião, fazer a doação de 1 Kg de alimento não perecível.

A Evoque Run é promovida pela rede de academias Evoque, uma das maiores do país, nascida na cidade de Mauá. “Difundir hábitos saudáveis, que passam pela prática regular exercícios físicos, é uma das nossas missões. E a corrida é um desses canais que, democraticamente, estão à disposição de todos”, diz Rodrigo Hasi, CEO da rede Evoque.

Sobre a Evoque

Fundada em 2018, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, a rede de academias Evoque conta atualmente com 40 unidades e mais de 65 mil alunos. A Evoque é um modelo híbrido, muito bem estruturado e com serviços de excelência, entre academia de bairro e low cost. Tem a vantagem de oferecer diversos tipos de atividades físicas, incluindo artes marciais, dança, treinamento funcional e bike indoor, além de serviços de fisioterapia