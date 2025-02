Rede de academias, que nasceu em Mauá, lança sistema de franquias mais econômica do segmento

A rede de academias Evoque, com faturamento de 90 milhões de reais em 2024, 40 unidades abertas em apenas seis anos, a partir de 2018, e mais de 60 mil alunos, lança sistema de franquias no dia 11 de fevereiro, às 19h30, na Avenida Paulista, 967, 4º andar, na Bela Vista, em São Paulo (SP). Trata-se do investimento inicial mais baixo do mercado fitness no país para um fraqueado: 90 mil reais. A média para negócios afins no segmento varia entre 120 e 180 mil reais.

O evento de apresentação dessa oportunidade inédita contará com palestra de Jae Lee, especialista em franchising, fundador de conhecidas marcas como as redes de restaurantes Montana Grill e Grilleto e de acessórios Morana, totalizando mais de 700 estabelecimentos comerciais e um faturamento anual de cerca de 900 milhões de reais. O empresário falará sobre as oportunidades do setor e diferenciais competitivos do mercado de franquias.

Estarão presentes no evento alguns dos mais importantes empresários e investidores brasileiros do mercado fitness nacional. “É uma oportunidade única para se conhecer uma promissora e lucrativa marca, que chama atenção do setor por ter resistido a turbulências, crescendo em um período de derrocada para muitos que foi a pandemia. É uma porta que se abre para aqueles que desejam fazer parte dessa história de sucesso e apostam em transformação profissional e lucro”, afirma Rodrigo Hasi, sócio e CEO da Evoque.

O êxito da Evoque em tão curto período passa por um modelo único de negócio conhecido como híbrido (low price full service). Por uma mensalidade bem em conta para o bolso do consumidor, é oferecido um vasto cardápio de 22 modalidades, sendo cinco

delas exclusivas, caso do pilates ballance, mistura de movimentos da metodologia original, de ioga, de alongamento, de exercícios funcionais e de tai chi chuan. O tíquete médio mensal não ultrapassa 200 reais.

Trajetória de desafios

A história de sucesso da Evoque se mistura com a trajetória de seu CEO no mercado fitness e do encontro dele com o sócio. Filho de educadores físicos, Rodrigo Hasi, 37 anos, sempre teve uma forte ligação com a atividade física. Ainda que a vocação tenha vindo de berço, nada caiu de mãos beijadas na vida dele. A primeira tentativa como proprietário ocorreu em 2012, aos 24 anos. Foi quando arrendou uma academia, em Mauá (SP). Não deu certo. Por falta de boa gestão, o negócio faliu em um ano. Resiliente, Rodrigo entendeu que precisava aprender e a crescer mais como gestor para alcançar algo maior. Assim, voltou a gerenciar academias. No caso, a própria Evoque, em Mauá (SP), na qual tinha bom relacionamento com os donos.

Em 2018, surgiu a oportunidade de comprá-la. Juntou tudo que tinha guardado nos últimos anos, vendeu carro e moto para abraçar essa nova oportunidade. Mais experiente, o negócio decolou. Em pouco tempo, o número de alunos dobrou.

Daí, veio a pandemia. “Obviamente, isso abalou o meu emocional no início. Mas também vi uma oportunidade de crescimento. Muitas academias fecharam e, portanto, existiam mais clientes no mercado. Foi só uma questão de conseguir estruturar-se rapidamente para buscar esse público que voltaria a fazer exercício físico”, conta Rodrigo. Bingo: no final de 2020 conseguiu abrir a segunda unidade da Evoque, em Ribeirão Pires (SP). A terceira, em Santo André (SP), surgiria 15 dias depois.

Em 2021, Rodrigo conheceu José Ramos, 38 anos, um empresário do ramo da tecnologia, que dava os primeiros passos no segmento de academias e que tornaria sócio dele na Evoque. O encontro desses dois jovens idealistas e com muita vontade de crescer, foi o que se pode chamar de “conexão empresarial à primeira vista”. “Tínhamos muitas afinidades e o Rodrigo mostrou que para um negócio prosperar não bastava ser apenas apresentável como eu pensava, mas ter boa gestão”, confessa Ramos.

Ele não tem dúvidas que a rede Evoque cresceria de qualquer jeito e chegaria a esse ponto de grandiosidade atual. Mas com a participação dele, que entendia bem de logística, no comando do negócio, o crescimento foi mais rápido.

Programação do evento de lançamento do sistema de franquias Evoque

Local: Av. Paulista, 967, 4º andar, na Bela Vista, São Paulo (SP)

19h30. Coquetel

20h30. Abertura com Rodrigo Hasi e José Ramos, proprietários

da rede Evoque.

20h50. Palestra de Jae Lee. Oportunidades do setor e diferenciais

competitivos do mercado de franquias.

21h10. Bate-papo entre Jae Lee e Rodrigo Hasi, mediado por

Juliano Ceglia, jornalista, atleta e influenciador fitness.

21h20. Painel de perguntas da plateia.