São Caetano abre inscrições para vagas remanescentes da Educação Infantil

Os moradores de São Caetano têm mais uma oportunidade para matricular seus filhos nas escolas municipais de Educação Infantil. A Seeduc (Secretaria de Educação) está abrindo inscrições para vagas remanescentes da Educação Infantil para o ano de 2024, para alunos que comprovem moradia na cidade.

A pré-inscrição será online, a partir das 9 horas da quarta-feira (6/12), exclusivamente pelo site educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Para validação da pré-inscrição, os documentos da criança deverão ser digitalizados e enviados por meio do próprio site. A lista completa de documentos pode ser vista no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (4/12), no link https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/download/VisualizadorDocumento.aspx?docID=1795.

A Seeduc avaliará a documentação e poderá solicitar outros documentos para análise por e-mail. Quando necessário, o cadastro será encaminhado para a realização de até duas visitas domiciliares, sendo que, para constatação de sua residência, o responsável legal deverá ser localizado no imóvel respeitando os horários de trabalho e estudo preenchidos no formulário do cadastro.

MATRÍCULAS

A partir da segunda quinzena de janeiro de 2024, os pais receberão e-mail informando a escola que o aluno foi encaminhado e a data para efetivação da matrícula.