São Caetano abre inscrições para cursos de Educação Profissional Técnica do segundo semestre

A partir das 9h desta terça-feira (11/6) e até as 17h30 do dia 20/6 estarão abertas as inscrições para o processo classificatório aos cursos de EPT (Educação Profissional Técnica), que serão oferecidos pela EME (Escola Municipal de Ensino) Professora Alcina Dantas Feijão, a partir do segundo semestre deste ano.

Serão disponibilizadas 35 vagas gratuitas, para cada uma das opções de cursos, todos no período noturno: Técnico em Publicidade, Técnico em Informática, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade e Técnico em Logística.

Podem se inscrever moradores de São Caetano, que tenham concluído pelo menos o primeiro ano do Ensino Médio.

As inscrições devem ser efetuadas via online, pelo site https://ept.scseduca.com.br. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e fazer no ato upload (envio) do seu histórico escolar do Ensino Médio, ou boletim de notas de conclusão do 1º ano do Ensino Médio, para fins de classificação.

Os candidatos serão classificados por meio de análise do rendimento escolar do 1º ano do Ensino Médio (comprovado pelo Histórico Escolar, para alunos que já concluíram o 3º ano), ou pelo Boletim Escolar, com a média final do 1º ano (para alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio).

Excepcionalmente no ano de 2024, as aulas da EME Profª Alcina Dantas Feijão, período noturno, serão ministradas no prédio da EMEF 28 de Julho, na Rua Oriente, 501, no Bairro Barcelona.

A lista de classificação dos candidatos será publicada no site https://ept.scse duca.com.br, no dia 24/6 e as matrículas serão realizadas no período de 25 a 28/6. Mais informações podem ser obtidas no edital publicado nesta segunda-feira (10/6) no DOE (Diário Oficial Eletrônico), no link