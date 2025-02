São Caetano abre inscrições para a contratação de oficineiros de barbearia

A Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social) de São Caetano do Sul abriu nesta terça-feira (25/2) as inscrições para a contratação de oficineiros de barbearia, com os serviços sendo realizados junto a adolescentes de 12 a 17 anos em programa de medidas socioeducativas (e, excepcionalmente, acima de 18 anos com determinação judicial).

Os profissionais interessados deverão efetuar a inscrição até sexta-feira (28/2), das 10h às 16h, no Creas (Rua Antonio Bento, 180, Bairro Santa Paula), mediante a entrega da ficha de inscrição, do plano de trabalho, cópia da Carteira de Identidade e do CPF ou MEI, currículo e declarações. As especificações e modelos dos documentos constam no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (25/2), no link https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br

O oficineiro contratado receberá R$200,00 por hora/aula. O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, em oficinas a se realizarem, no mínimo, uma vez por semana, a combinar no momento da contratação, com prazo de duração do ciclo de um mês cada.

Serão admitidos a participar da seleção os candidatos que apresentarem perfil compatível para trabalho em grupo com adolescentes; comprovada qualificação e experiência para desenvolvimento da oficina em questão; e não pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura.