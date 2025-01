Prefeitura de São Caetano fortalece diretrizes de Assistência e Inclusão Social

O amparo à população de São Caetano do Sul em todas as suas necessidades está sendo aprimorado pela Prefeitura. As diretrizes foram transmitidas a todos os aproximadamente 100 colaboradores da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social) em reunião na manhã desta quarta-feira (15/1), no Espaço Municipal das Telhas, no Bairro Cerâmica.

A Seais é responsável pela elaboração, desenvolvimento e execução de políticas públicas que assegurem os direitos básicos dos sul-caetanenses. Exemplos são muitos, como os programas Auxílio-Alimentação (cesta básica), Leite é Vida, Vale Gás e Mercado São Caetano. Também abrange o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e os dois CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

“Essa conversa com os colaboradores é no sentido de aprimorar os serviços prestados à população, com capacitação e acolhimento”, definiu o secretário da Seais, Thiago Mata. “Vamos avançar. Nunca regredir”.

Exemplos dessa linha de trabalho que integram o planejamento da pasta são o Restaurante Nosso Prato, o Serviço Especializado de Abordagem a Pessoas em Situação de Rua e o Cream (Centro de Referência Especializado em Assistência à Mulher), que serão aprimorados. “Nosso objetivo é elevar todos os serviços ao padrão de excelência”, finalizou Mata.