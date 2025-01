São Bernardo vence o Bragantino e mantém o 100% no Paulistão

O São Bernardo venceu o Red Bull Bragantino na tarde deste domingo (19) pelo placar de 3 a 2, no Primeiro de Maio, e manteve o 100% no Campeonato Paulista. O Bernô contou com gols de Fabrício Daniel (2x) e Léo Jabá para sair vitorioso, enquanto Vinicinho (2x) foi o artilheiro do Massa Bruta.

Com o resultado, o Tigre do ABC chegou aos seis pontos em dois jogos e tem momentaneamente a liderança do grupo D do Paulistão. A Ponte Preta ainda poderia passar, mas teria que necessariamente golear o Santos ainda hoje para que isso acontecesse.

Na próxima rodada (terceira), o São Bernardo joga novamente em casa e dessa vez recebe o Mirassol na quinta-feira (23), às 18h30, no Primeiro de Maio. Enquanto isso, o Bragantino encara o Velo Clube na quarta (22), no mesmo horário, no Nabi Abi Chedid.

O jogo

Bragantino e São Bernardo fizeram um duelo eletrizante, com reviravoltas desde o primeiro tempo. O Braga saiu na frente aos 21 minutos, quando Cleiton cobrou tiro de meta, Mosquera recebeu no ataque e cruzou para Vinicinho abrir o placar. O empate do Bernô veio aos 33, com Fabrício Daniel acertando um belo chute de fora da área. Pouco depois, aos 41, o Bragantino voltou a liderar o marcador em uma jogada similar ao primeiro gol: Cleiton lançou Mosquera, que serviu Vinicinho novamente para balançar as redes.

O Tigre do ABC não se intimidou e igualou o placar antes do intervalo. Aos 47, Lucas Cunha cometeu falta em Fabrício Daniel na entrada da área, e após revisão do VAR, o pênalti foi confirmado. Léo Jabá converteu a cobrança aos 49 minutos, encerrando a etapa inicial com o empate em 2 a 2.

A virada do Bernô veio no início do segundo tempo. Aos sete minutos, Fabrício Daniel apareceu mais uma vez como destaque, acertando um chute forte e rasteiro de fora da área. A bola foi no canto, sem chances para o goleiro, garantindo a vitória do São Bernardo em um jogo emocionante..