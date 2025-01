São Bernardo reformula elenco e faz 13 contratações para a temporada

O São Bernardo realizou uma verdadeira reformulação em seu elenco para a temporada de 2025. Durante as ‘férias’, a equipe anunciou, até o momento, 13 novas contratações para posições diversas.

Visando o principal objetivo do ano – o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro – a diretoria do Tigre do ABC foi ao mercado e trouxe várias peças novas para o técnico Ricardo Catalá. Entre os reforços, estão atletas jovens e jogadores mais experientes.

Confira a lista completa dos reforços do São Bernardo:

GOLEIRO: Vanderlei

Vanderlei LATERAIS: Rodrigo Ferreira, Léo Duarte e Pará

Rodrigo Ferreira, Léo Duarte e Pará ZAGUEIRO: Salustiano

Salustiano MEIO-CAMPISTAS: Emerson Santos, Kadi e Foguinho

Emerson Santos, Kadi e Foguinho ATACANTES: Felipe Azevedo, Matheus Goiás, Fabrício Daniel, Rodolfo Bardella e Queiroz

Após realizar quatro jogos-treino como preparação de pré-temporada, o São Bernardo está pronto para estrear no Campeonato Paulista. O Bernô enfrenta o Água Santa nesta quinta-feira (16), às 18h30, em Diadema, pela primeira rodada do Estadual.

O São Bernardo está no grupo D do Paulistão, juntamente com o Palmeiras, Noroeste e a Ponte Preta.