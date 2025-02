São Bernardo promove campanha especial do Fevereiro Roxo e Laranja

A Prefeitura de São Bernardo realiza neste mês campanha especial em referência ao Fevereiro Roxo e Laranja, visando conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre o lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia. Em alusão ao tema, o Paço Municipal ficará iluminado com as cores roxo e laranja durante todo o mês de fevereiro. Serão 30 dias para alertar a população.

“Essas campanhas são muito importantes porque fazem com que as pessoas falem sobre os assuntos, busquem informação e possam se cuidar melhor”, destacou o secretário de Saúde de São Bernardo, dr. Jean Gorinchteyn.

Ligada ao Fevereiro Roxo, o lúpus é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode matar. Entre os sintomas estão manchas avermelhadas no rosto em formato que lembra uma borboleta (sobre o nariz e nas faces, abaixo dos olhos) e lesões de membranas mucosas (parte interior de boca, olhos, garganta e genitais. A pessoa com suspeita deve iniciar o acompanhamento na Atenção Primária à Saúde, na UBS, e ser referenciada ao reumatologista para continuidade do tratamento.

Já fibromialgia é uma doença caracterizada por dor generalizada e disseminada em todo o corpo há, pelo menos, três meses. Os componentes da dor da fibromialgia incluem aumento da sensibilidade à dor e resposta dolorosa a estímulos que geralmente não provocam dor, como um abraço ou aperto de mão. É uma doença que não tem cura, mas com o tratamento adequado, o paciente pode desfrutar de qualidade de vida, com redução da dor, melhora do sono e de saúde física e mental.

“As evidências científicas demonstram que não há diferença significativa de desfechos quando se comparam às pessoas com fibromialgia tratadas na Atenção Primária e as que são tratadas por especialistas”, explicou Dr. Jean. “Uma abordagem multidisciplinar, usando tratamento farmacológico e não farmacológico, deve ser adaptada aos sintomas individuais do paciente, comorbidades e preferências, usando tomada de decisão compartilhada”, completou.

O tratamento da fibromialgia começa pela Atenção Primária à Saúde, nas UBSs, onde ocorre o diagnóstico clínico e o manejo inicial. O tratamento prioriza medidas não farmacológicas, como educação, atividade física e suporte psicossocial pela equipe multidisciplinar.

O Alzheimer, por sua vez, está associado a um comprometimento gradual e progressivo da cognição e da memória, que interfere na função e nas atividades diárias do paciente. Os sintomas incluem perda de memória, dificuldade com planos, tarefas e números, desorientação espacial e temporal, problemas na comunicação e na compreensão visual. Também ocorrem mudanças comportamentais, como impulsividade, apatia, ansiedade e isolamento social, além de julgamento prejudicado em finanças e higiene.

A pessoa com suspeita de Alzheimer deve iniciar o acompanhamento na UBS e ser referenciada ao geriatra para acompanhamento. Em São Bernardo, quatro UBSs de referência contam com um programa especial de acompanhamento à saúde das pessoas com mais de 60 anos e que tenham a classificação “frágil” na Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica. “O programa oferece consulta médica (geriatra ou gerontólogo) e atendimento coletivo (grupos) através das equipes multiprofissionais já existentes naquele território (grupos de memória, cognição e movimento)”, destacou o Dr Jean.

O programa está presente nas UBSs Rudge Ramos, Baeta Neves (abrange as UBSs Santa Terezinha e Vila Euclides), Vila Marchi (abrange as UBSs Alves Dias, Nazareth e Vila Rosa), e Riacho Grande (abrange as UBSs Areião, Finco e Sta Cruz). A equipe é composta por assistente social, fisioterapeuta, médico gerontólogo, agente comunitário de saúde, dentista, educador social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, profissional de educação física.

Ainda dentro do Fevereiro Roxo, a Prefeitura de São Bernardo está apoiando a realização da Corrida Mulher Determinada, no dia 16 de fevereiro. A atividade é de responsabilidade do Instituto Mulher Brasileira e as inscrições seguem até 10 de fevereiro, pelo link https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-e-caminhada-mulher-determinada-etapa-netuno-fevereiro-roxo-70725.

LARANJA – A campanha Fevereiro Laranja promove trabalho de conscientização sobre a leucemia, câncer que afeta as células sanguíneas, principalmente as células-tronco da medula óssea. É popularmente conhecida como “câncer no sangue”. Os sintomas podem incluir febre, fraqueza e fadiga persistente, perda de apetite e de peso, sangramentos e hematomas fáceis, pequenos pontos vermelhos na pele e anemia.

Em São Bernardo, a referência para tratamentos oncológicos é o Hospital do Câncer Anchieta, no entanto, tratamentos para câncer hematológicos e ósseos não são realizados no equipamento. Neste caso, o paciente é encaminhado, via Regulação Ambulatorial, para o serviço de Oncologia do Estado de São Paulo.

O Fundo Social de Solidariedade está apoiando a campanha Fevereiro Laranja, idealizada pela Casa Ronald McDonald ABC, na divulgação, por meio de outdoors, publicidade em 250 ônibus e uma panfletagem de conscientização sobre a leucemia e o incentivo à doação de medula óssea, marcada para o dia 16 de fevereiro, no Paço Municipal.