Fevereiro Roxo e Laranja destacam a importância do diagnóstico precoce de doenças graves 

Fevereiro marca duas campanhas de saúde no Brasil que visam promover a conscientização sobre doenças crônicas e graves: o Fevereiro Roxo, voltado ao lúpus, à fibromialgia e ao Alzheimer, e o Fevereiro Laranja, que alerta para a leucemia e incentiva a doação de medula óssea.

Essas iniciativas, que integram o calendário colorido da saúde, têm contribuído para o aumento do diagnóstico precoce e o fortalecimento de redes de apoio, impactando diretamente a vida de milhões de brasileiros.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2024, houve um aumento de 8% nos diagnósticos precoces de doenças autoimunes e neurodegenerativas em comparação ao ano anterior, o que reforça o papel das iniciativas de conscientização. Além disso, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) detectou um crescimento de 6% no número de novos cadastros, demonstrando maior adesão à causa.

“O Fevereiro Roxo e Laranja tem um papel fundamental para educar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo, especialmente em doenças complexas como lúpus, fibromialgia e Alzheimer, que podem atingir graus variados e importantes de debilitação se não tratadas adequadamente,” destaca o professor Matheus Todt Aragão, adjunto de infectologia da Universidade Tiradentes (Unit). Ele acrescenta que o impacto das campanhas vai além da conscientização imediata. “Essas ações ajudam a desmistificar as condições, combatem o estigma e promovem acesso ao tratamento em regiões onde a informação é mais limitada.”

As cores não são escolhidas aleatoriamente. O roxo, representando resiliência e empatia, destaca a luta contra doenças crônicas. O lúpus, por exemplo, é uma condição autoimune que pode afetar múltiplos órgãos, enquanto a fibromialgia, com suas dores crônicas e impacto na qualidade de vida, requer diagnósticos precisos e acompanhamento contínuo. Já o Alzheimer, principal causa de demência no mundo, demanda atenção especial para sinais precoces e suporte às famílias.

O laranja, por sua vez, simboliza vitalidade e chama a atenção para a leucemia, um câncer que afeta o sangue e a medula óssea. “A conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea são essenciais para salvar vidas. A mobilização nacional em torno dessa causa tem sido um marco para sensibilizar a população e aumentar o número de doadores, algo essencial para os pacientes que aguardam transplantes,” ressalta Todt Aragão.

O diagnóstico precoce dessas doenças oferece uma série de benefícios que podem transformar a trajetória do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. Ele pode oferecer um controle mais eficaz da doença, reduzir certas complicações, melhorar a qualidade de vida, permitir um melhor planejamento dos cuidados e do suporte familiar, em alguns casos, como o da leucemia, e até reduzir os custos dos tratamentos. De forma geral, o diagnóstico precoce proporciona mais opções terapêuticas, melhora os prognósticos e promove uma maior autonomia para os pacientes e seus familiares.

Mas o que são essas doenças:

• O lúpus é uma doença autoimune que pode afetar diversos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e pulmões. Causa inflamações crônicas, cujos sintomas mais comuns incluem dores articulares, fadiga extrema e erupções cutâneas. Embora não tenha cura, o lúpus pode ser controlado com acompanhamento médico especializado e tratamentos individualizados, que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

• A fibromialgia é uma condição caracterizada por dores crônicas generalizadas no sistema musculoesquelético, frequentemente acompanhadas de fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas. Afetando a qualidade de vida dos pacientes, a doença exige um diagnóstico preciso e estratégias de tratamento personalizadas, que podem incluir medicamentos, fisioterapia e mudanças no estilo de vida.

• O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que compromete a memória, o pensamento e o comportamento, sendo uma das principais causas de demência no mundo. Apesar de incurável, o diagnóstico precoce e o suporte às famílias podem fazer a diferença no manejo da condição e no bem-estar dos pacientes.

• A leucemia é um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, resultando em uma produção descontrolada de células sanguíneas anormais. Os sintomas incluem anemia, infecções frequentes e cansaço extremo. A doação de medula óssea é uma das principais formas de tratamento para muitos casos, destacando a importância de campanhas de conscientização e do aumento no número de doadores cadastrados.

As campanhas Fevereiro Roxo e Laranja incluem ações em diversas frentes, como palestras educativas, mutirões de saúde e distribuição de materiais informativos. Instituições como a Universidade Tiradentes, em Sergipe, exercem um papel importante na intensificação da divulgação dessas iniciativas. A instituição realiza palestras e workshops, organiza avaliações clínicas gratuitas com encaminhamentos para exames especializados e estabelece parcerias com associações de pacientes, fortalecendo redes de apoio e ampliando o impacto na comunidade.

“Uma das nossas missões é combinar ensino, pesquisa e extensão para transformar vidas. Ao engajar nossos alunos e profissionais da saúde nessas campanhas, promovemos não apenas a educação, mas também a empatia e o senso de responsabilidade social,” enfatiza Todt Aragão.

Os avanços alcançados refletem o poder transformador das campanhas de saúde no Brasil. Estudos da Sociedade Brasileira de Reumatologia indicam que 62% dos pacientes com doenças crônicas percebem maior aceitação social de suas condições graças às campanhas educativas. Na área de apoio às famílias, a Associação Brasileira de Alzheimer reportou um aumento de 12% em iniciativas comunitárias em 2024.