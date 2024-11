São Bernardo promove calendário de ações voltadas à saúde do homem 

A Prefeitura de São Bernardo intensifica as ações voltadas à prevenção e detecção precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas neste mês, durante a tradicional Campanha do Novembro Azul. Neste período, todas as unidades de Saúde estarão comprometidas com o tema, reforçando aos pacientes as orientações sobre a importância da realização de consultas e exames de rotina, manutenção de hábitos saudáveis e atualização da caderneta de vacinação.

Para fortalecer a campanha Novembro Azul e facilitar o acesso do público masculino, a Prefeitura de São Bernardo realiza ‘Dia D’ no sábado de 23 de novembro. Nesta data, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas para atender a população das 8h às 17h. Entre os serviços ofertados, destaque para realização de teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ações educativas, orientações com temas voltados à saúde do homem, vacinação para pessoas de 9 a 14 anos contra o HPV, além de atualização da caderneta de imunização e rastreamento de câncer de boca.

Conforme explica o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, a campanha Novembro Azul é, também, oportunidade de desmistificar todo o preconceito a respeito dos cuidados do homem com a saúde. “Embora o câncer de próstata seja o principal mote da campanha, aproveitamos o mês para reforçar a importância de o público masculino ir ao médico e estar em dia com a saúde como um todo, tendo em vista que outras doenças também preocupam, como é o caso do diabetes, da hipertensão e da obesidade. A prevenção é sempre a melhor forma de evitar complicações futuras”, diz.

CICLO DE PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA – Durante todo o mês de novembro, as unidades de Saúde especializadas realizarão atividades diversas voltadas à manutenção da saúde masculina. A Policlínica Alvarenga, por exemplo, fará desde triagem, orientação aos pacientes que possuírem dúvidas, até encaminhamentos necessários, além de aula aos pacientes que estiverem aguardando atendimento com rápida explicação sobre a importância do novembro azul.

No CAPS III AD Alves Dias, CAPS III Centro e CAPS III AD Centro, os grupos terapêuticos abordarão a conscientização sobre o câncer de próstata durante todo o mês. O CAPS III Alvarenga promoverá roda de conversa com os pacientes sobre a saúde do homem e a importância da prevenção do câncer de próstata nos dias 6 e 27 de novembro. Já o CAPS AD Infantojuvenil terá grupo de saúde com o tema saúde do homem no dia 12 de novembro. No dia 14 de novembro, será a vez do CAPS III Rudge Ramos sediar palestra específica sobre o Novembro Azul e autocuidado.

O CAPS III Selecta promoverá a gincana Novembro Azul, com conscientização sobre o câncer de próstata no dia 21 de novembro e, no dia 22, palestra sobre prevenção, cuidados e a importância da saúde masculina. O CAPS III Farina contará com uma roda de conversa sobre a importância da prevenção e cuidado com o câncer de próstata e atividades expressivas no dia 21 de novembro. Já no dia 22 de novembro, o CAPS III AD Alves Dias realizará palestra com roda de conversa enfatizando a conscientização sobre o câncer de próstata.

Iluminação Especial– Como forma de enfatizar o tema, durante todo o mês, os viadutos Tereza Delta, Pastor Roberto Montanheiro, José Gomes da Silva, Mamãe Clory e João Fernandes Filho, bem como o Paço Municipal, estarão iluminados na cor azul. A medida da Prefeitura acompanha diretrizes do Ministério da Saúde. O sistema de iluminação é ligado todas as noites, automaticamente, com o propósito de destacar a importância da prevenção.

Prevenção e Cuidado – O câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (atrás apenas dos tumores de pele não melanoma). São contabilizados cerca de 72 mil novos casos todos os anos no País, com média de 16 mil mortes a cada ano. Os exames para diagnóstico do câncer de próstata são o PSA e o toque retal. Além de manter alimentação saudável e equilibrada, a prática de atividades físicas, manutenção do peso ideal, controle da pressão, do diabetes, do colesterol e não fumar estão entre as principais recomendações médicas para se evitar doenças, inclusive o câncer.