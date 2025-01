São Bernardo prepara planejamento pedagógico para o ano letivo

O ano letivo das escolas públicas municipais de São Bernardo terá início oficial na próxima semana, mas os profissionais da Educação já se preparam para o retorno das atividades pedagógicas. Cerca de 500 profissionais da Secretaria da Educação se reuniram nesta terça-feira (28/1) no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) para um encontro com os novos representantes da pasta e apresentação do planejamento de ações estratégicas para a área em 2025.



O ano letivo das escolas públicas municipais de São Bernardo terá início oficial na próxima semana, mas os profissionais da Educação já se preparam para o retorno das atividades pedagógicas. Cerca de 500 profissionais da Secretaria da Educação se reuniram nesta terça-feira (28/1) no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) para um encontro com os novos representantes da pasta e apresentação do planejamento de ações estratégicas para a área em 2025.



O prefeito Marcelo Lima marcou presença no evento para dar boas-vindas aos servidores da Secretaria, ressaltando o compromisso da gestão com a Educação da cidade. “São Bernardo tem escolas municipais de qualidade, transporte escolar, alimentação e material de qualidade. Mas as crianças precisam de mais, necessitam de uma boa educação. E é valorizando e capacitando o profissional da Educação que alcançaremos esse objetivo. Reforço que é esse o meu compromisso: fortalecer e valorizar os profissionais da Educação. Só assim São Bernardo será referência de ensino no País e até fora do Brasil”, destacou.

ANO LETIVO – No dia 5 de fevereiro está marcada a primeira reunião pedagógica com pais e responsáveis pelos alunos das escolas da rede municipal, mesma data em que os kits de uniformes e materiais escolares serão entregues às famílias. No dia seguinte, em 6 de fevereiro, as aulas retornam oficialmente nas 220 unidades, entre escolas próprias e creches parceiras.



Crédito:Brenner Oliveira/PMSBC