Prefeito Marcelo Lima visita governador em exercício em agenda no Palácio dos Bandeirantes

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, realizou visita nesta terça-feira (28/1) ao governador do Estado de São Paulo em exercício, Felicio Ramuth, que exerce a função provisoriamente em decorrência da licença de Tarcísio de Freitas. Durante a reunião, inclusive, Ramuth tomou posse no cargo à frente do Executivo paulista. O encontro se deu acompanhado de Aron Galante, ex-prefeito de São Bernardo, e sua esposa e ex-deputada, Eni Galante, além de outros familiares.

A reunião ocorreu no gabinete de Ramuth, no Palácio dos Bandeirantes, e transcorreu por mais de uma hora, tendo como mote o estreitamento de relação. O governador em exercício, que tem parentesco com a família Galante – é sobrinho de Eni e Aron -, recebeu o livro para assinatura da transmissão de cargo, assumindo oficialmente o posto. Ele fica na função até o próximo sábado (1º/2), quando Tarcísio retorna de viagem internacional, em agenda oficial.

“Uma honra realizarmos essa visita ao governador em exercício, Felicio Ramuth, em seu gabinete, para trocar experiências, especialmente pela simbologia de ele estar assumindo o cargo interinamente hoje. Estamos trabalhando por conquistas. Já havíamos nos encontrado em São Bernardo na vistoria das obras do BRT-ABC, almoçamos juntos na ocasião e, agora, viemos ao Palácio dialogar sobre presente e futuro”, afirmou o prefeito Marcelo Lima, que concretizou a reunião logo após ser eleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Ramuth agradeceu o encontro com o prefeito de São Bernardo, em momento importante do mandato no Estado. “A agenda era com o vice-governador e se tornou com o governador em exercício. Para mim, foi um prazer receber essa visita de cortesia. E fico até emocionado ao encontrar a família Galante.“

LIGAÇÃO – Próximo do prefeito Marcelo Lima, Aron Galante governou São Bernardo entre 1983 e 1988, com atuação reconhecida na área social da cidade. Ex-primeira-dama do município, Eni, por sua vez, foi deputada estadual de 1987 a 1991. Eni é irmã da mãe de Felicio Ramuth, que, antes de se eleger vice-governador, acumulou dois mandatos de prefeito de São José dos Campos.