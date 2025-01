São Bernardo oferece cardápio especial a 3 mil alunos com restrição alimentar

Em atenção à segurança alimentar e aos cuidados individuais da refeição das crianças matriculadas na rede municipal de Educação, a Prefeitura de São Bernardo irá oferecer 3.033 merendas diárias especiais aos alunos, baseadas na dieta de restrição alimentar destes estudantes. Esse é o número inicial para o retorno das atividades escolares, no dia 6 de fevereiro. A medida segue relatório médico com as orientações nutricionais, que são entregues pelos pais ou responsáveis na unidade em que o aluno está matriculado.



A adaptação aos alimentos é acompanhada pela equipe especializada de nutrição do município. A rede de Educação de São Bernardo conta com cerca de 71 mil alunos, matriculados nas 220 escolas, entre unidades próprias e creches.



O secretário da Educação de São Bernardo, Júlio Cesar da Costa, reforçou a alimentação escolar como peça essencial no desenvolvimento da educação pública. “Em São Bernardo, as refeições escolares têm também um valor pedagógico. Nós conhecemos os nossos alunos e, em virtude disso, a nossa equipe prepara um cardápio condizente às particularidades que as nossas crianças precisam. Nesse sentido, São Bernardo dá também um trato pedagógico ao oferecer uma alimentação escolar de qualidade. E isso é básico para que nossas crianças possam se desenvolver enquanto alunos, dentro de um processo de aprendizagem adequado”, concluiu.



O cardápio oferecido para os alunos que não possuem restrições alimentares fica disponível no site do Portal da Educação de São Bernardo.



INÍCIO DO ANO LETIVO – A Prefeitura de São Bernardo marcou para 5 de fevereiro a primeira reunião com pais e responsáveis por alunos matriculados nas escolas da rede municipal. O horário das reuniões foi definido individualmente pela direção das unidades. Ao término, os kits com uniformes e materiais escolares serão entregues aos responsáveis pelos estudantes. O retorno das aulas para todas as crianças da rede será no dia seguinte (6 de fevereiro).



PORTAL DA EDUCAÇÃO – Escolhido com base no valor nutricional e qualidade da merenda, o cardápio escolar estará disponível nos próximos dias no site do Portal da Educação: (educacao.saobernardo.sp.gov.br).

