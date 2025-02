São Bernardo lança novo programa de esportes que beneficiará milhares de crianças e adolescentes

Garantir a oferta de atividades esportivas, gratuitas, em comunidades em situação de vulnerabilidade social da cidade. Esse é o objetivo do novo programa de esportes da Prefeitura de São Bernardo, denominado Pra Frente Esporte Clube. A iniciativa foi lançada oficialmente neste sábado (22/02) pelo prefeito Marcelo Lima, numa cerimônia que reuniu mais de 450 pessoas no Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin, conhecido popularmente como Baetão.

Nesta primeira etapa, a iniciativa ofertará cursos, em parceria com escolinhas de futebol, com a expectativa de atender mais de 7.000 crianças e adolescentes por todo território do município ao longo deste ano.

Idealizado pela Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto tem como principais objetivos iniciar a construção da cidadania por meio da prática do esporte, estimulando as crianças e jovens a estudarem, além de adquirirem o prazer pela atividade física, numa ação que visa ainda a prevenção ao sedentarismo e incentivar a melhora na qualidade de vida.

Até o momento cerca de 5.000 crianças e adolescentes já foram inscritos nesta primeira etapa do programa e iniciaram as atividades em núcleos esportivos espalhados pela cidade, com foco nas aulas de futebol. Nesta terça-feira (25/02), a partir das 9h, a Secretaria de Esportes abrirá uma segunda leva de inscrições com novas vagas, junto às escolinhas de futebol, para meninos de 7 a 16 anos, além de meninas na faixa etária de 7 a 17 anos. Interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura. Nos próximos meses, a iniciativa ampliará suas atividades, contemplando novas modalidades e cursos esportivos.

(Foto: Omar Matsumoto/ PMSBC)



“Esse é o projeto, que ao longo do tempo, transforma a vida de crianças e adolescentes. Além da prática esportiva em si, ao ofertarmos a formação esportiva gratuita, possibilitamos novas vivências para essa garotada, um opção segura de lazer no contraturno escolar, a prevenção ao sedentarismo e, principalmente, mais qualidade de vida para essa geração que é o futuro da nossa cidade”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

Durante o lançamento do programa, o chefe do Executivo municipal afirmou já ter reservado recursos para aprimorar o projeto com a aquisição de uniformes e kits lanche para os alunos, além da capacitação e valorização dos monitores responsáveis pelos núcleos esportivos.

“Essas novidades serão fundamentais para garantir um serviço de qualidade para nossos alunos e professores. Esse programa vai muito além da prática esportiva, ele envolve a formação social dessas crianças e adolescentes”, ponderou o secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva. A cerimônia de lançamento do programa foi acompanhada também pelo secretário-adjunto da Pasta, Edinho Montemor, além de vereadores e demais autoridades.

NÚCLEOS ESPORTIVOS

O programa Pra Frente Esporte Clube ocorrerá neste primeiro momento em 23 núcleos de formação esportiva, sendo eles: ACAFF (Academia De Futebol Feminino), Areião, Arena Ideal, Batistini, Corinthinha, CREC Baetinha, D.E.R., Ferrazópolis, Jardim do Lago, Lavínia, Madureira, Orquídeas, Palestrinha, Palmeirinha do Tanque, Pérola, Riacho Grande, Sansil, Selecta, São Leopoldo, Tatetos, Vila São José, Vila São Pedro e Vivaldi. No entanto, a previsão é a de que esse número seja ampliado nos próximos meses para 28, com a chegada de 5 novos núcleos.

Amante do futebol, Luciano Sérgio, 51 anos, fez questão de aproveitar a manhã de sábado para levar seu neto Arthur, de 11 anos, para participar do projeto. “Ele me ligou ontem todo ansioso perguntando se eu podia levá-lo para o jogo. Isso faz uma baita diferença na vida dele. No dia de aula, ele já acorda todo empolgado para encontrar os amigos”, destacou.

A diretora social do Esporte Clube Madureira, Dejanira Ferreira, também esteve no lançamento do programa e destacou a importância da iniciativa. “Acompanho meu filho desde os 6 anos em projetos sociais como este e sei da importância que essa iniciativa tem para os jovens da nossa cidade. É uma alegria ver como esse programa vai transformar a vida de milhares de crianças”.