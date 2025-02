São Bernardo lança canal no Instagram com boletins diários sobre o trânsito

A Prefeitura de São Bernardo lançou um novo meio de comunicação para auxiliar motoristas e demais usuários das vias da cidade. Por meio de um canal de transmissão no Instagram oficial (@prefsbc), os munícipes recebem atualizações em tempo real sobre as condições do trânsito.

De segunda a sexta-feira, às 7h, 12h e 18h, os seguidores receberão informações detalhadas sobre vias congestionadas, rotas alternativas e avenidas com fluxo normal. O objetivo é garantir que os cidadãos possam planejar melhor seus deslocamentos, reduzindo atrasos e contribuindo para um trânsito mais organizado e eficiente.

Divulgação/PMSBC

O prefeito Marcelo Lima destacou que essa iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a melhoria dos serviços prestados à população. “Esse canal é mais um avanço na comunicação da Prefeitura com o cidadão, garantindo acesso rápido e prático a informações que impactam diretamente o dia a dia dos motoristas”, afirmou.

ACESSO

Os interessados podem acessar o canal diretamente pelo Instagram da Prefeitura de São Bernardo (@prefsbc). Basta clicar no emoji de “conversa”, localizado na biografia do perfil, para ingressar no grupo e receber os boletins em primeira mão. A participação também pode ser pelo link: https://abrir.link/ejUmV

Essa é mais uma ação que visa garantir uma cidade mais conectada e acessível para todos.

MONITORAMENTO CONSTANTE

As atualizações são feitas por uma equipe especializada, que acompanha e fiscaliza as principais vias do município. Para utilizar não é necessário ser motorista. O objetivo do aplicativo é atender também os usuários do transporte público, ciclistas e pedestres que desejam se atualizar sobre o trânsito da cidade.

O secretário de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura de São Bernardo, Francisco José Carone, ressaltou a importância deste trabalho contínuo. “Com monitoramento diário, conseguimos oferecer um trânsito mais fluido e eficiente, permitindo que a população escolha os melhores caminhos ao sair de casa”, explicou.

SERVIÇO: Atualização do Trânsito

Acesse o Instagram da Prefeitura de São Bernardo (@prefsbc) e clique no emoji de “conversa” na biografia para entrar no canal de transmissão.

Acesse: https://abrir.link/ejUmV

Os boletins são publicados de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:

07h – Trânsito da manhã

12h – Atualização do meio-dia

18h – Status do fim do dia