Pedestres são as principais vítimas fatais no trânsito de Diadema

Diadema, uma das cidades do ABC Paulista, apresenta um panorama inusitado em relação às fatalidades no trânsito. Historicamente, as estatísticas revelam que os motociclistas são a maioria das vítimas fatais em acidentes nas vias urbanas da região. No entanto, na cidade de Diadema, os pedestres têm sido os mais afetados, ocupando a posição de principal grupo de vítimas. Desde 2019, essa tendência se mantém, com dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga) indicando um aumento significativo no número de pedestres mortos.

Fatalidades em 2023 e comparação com anos anteriores

No ano de 2023, Diadema registrou um total de 38 mortes no trânsito. Deste total, impressionantes 45% das fatalidades foram de pedestres, enquanto os motociclistas representaram 35%. O restante das vítimas estava em veículos leves e pesados ou em bicicletas. Em comparação ao ano anterior, quando ocorreram 29 mortes na cidade, houve uma redução geral de 23,7% nas fatalidades. Apesar dessa queda, o percentual de pedestres mortos permaneceu constante em 45%, enquanto a proporção de motociclistas falecidos aumentou para 41% do total.

Os dados do Infosiga ressaltam que a taxa de mortalidade entre pedestres em Diadema tem se mantido alarmantemente alta, próxima aos 40% ao longo dos últimos anos. Em 2022, o percentual foi de 42%, enquanto em 2021 o número alcançou seu pico com 59%. Nos anos anteriores, a taxa ficou em 38% em 2020 e 46% em 2019. Apenas São Caetano se aproxima desse cenário, com uma taxa semelhante onde também 43% das fatalidades foram de pedestres.

Impacto da violência no trânsito na região do ABC

A análise do trânsito na região do ABC revela que, em um contexto mais amplo, o ano de 2024 teve um impacto menos severo nas estatísticas de violência no trânsito em comparação a 2023. O total de mortes caiu para 224, contra as 249 registradas anteriormente. Entretanto, este ainda se configura como o quarto ano mais letal desde o início da coleta desses dados em 2015.

Apesar da diminuição geral nas mortes, algumas cidades apresentaram um aumento no número de fatalidades. Mauá viu suas estatísticas subir de 23 para 26 mortes entre os dois anos, representando uma alta de 13%. Ribeirão Pires também teve um incremento significativo, passando de 14 para 17 óbitos, uma elevação de 21,4%. Em São Caetano do Sul, o número subiu drasticamente de quatro para sete mortes, aumentando a taxa em impressionantes 75%.

Por outro lado, além de Diadema, outras cidades conseguiram reduzir suas taxas de mortalidade no trânsito. Rio Grande da Serra reportou apenas um caso em 2023 após não registrar nenhuma fatalidade no ano anterior; Santo André reduziu suas mortes de 57 para 53; e São Bernardo do Campo apresentou a maior diminuição percentual entre as cidades da região, caindo de 112 para 92 óbitos – uma redução equivalente a 17,85%.