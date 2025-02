São Bernardo implanta Faixa Azul para segurança de motociclistas

São Bernardo deu início nesta sexta-feira (14/2) a um importante programa de segurança viária na cidade: a implantação do modelo de Faixa Azul. A Avenida Lions, um dos principais corredores do município, que conecta São Bernardo a Santo André e Diadema e às rodovias Anchieta e dos Imigrantes, será a primeira em âmbito local a ter o novo sistema, voltado à proteção dos motociclistas no trânsito. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 15 dias, abrangendo os dois sentidos da via.

Autorização federal e integração regional

A implementação da Faixa Azul na Avenida Lions foi autorizada formalmente pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O aval ao município se deu no Diário Oficial da União (DOU). A liberação ocorre mediante interlocução direta do prefeito Marcelo Lima em Brasília, tendo como objetivo seguir o modelo de sucesso nas cidades de São Paulo e Santo André, que reduziram índices de colisões e fatalidades entre motociclistas.

Gabriel Inamine/PMSBC

O prefeito Marcelo Lima destacou a importância da iniciativa para a redução de acidentes e a organização e segurança do trânsito, compromissos assumidos pela atual Administração. “A segurança viária é uma das prioridades da nossa gestão. Com a Faixa Azul, queremos reduzir o número de acidentes e oferecer mais proteção aos motociclistas. Essa medida também contribui para melhorar o fluxo do tráfego e diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde, tornando nossa cidade mais segura para todos.”

Expansão e metas para o futuro

Atualmente, a cidade vizinha de Santo André conta com esse sistema na Avenida Prestes Maia, via que é espécie de continuidade da Lions e que inicia a partir do Viaduto Rotary – na altura da Avenida Lauro Gomes, mas a faixa era interrompida ao chegar na divisa com São Bernardo. Agora, com a liberação no novo trecho, a Prefeitura corrige essa lacuna, garantindo um trânsito mais seguro e organizado para os motociclistas que circulam na região.

Estudos técnicos e números de acidentes

De acordo com a Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura de São Bernardo, cerca de 70% dos acidentes na Avenida Lions envolvem motociclistas. A nova faixa, com 2,1 quilômetros de extensão, vai até a ligação com a Avenida 31 de Março, buscando minimizar esses índices, proporcionando maior segurança e melhor fluidez no tráfego.

O titular da pasta, Francisco José Carone, ressaltou que a decisão de implantar a Faixa Azul está baseada em estudos técnicos detalhados. “Nossa equipe analisou o fluxo de trânsito no local, assim como o número de ocorrências e identificou a necessidade desta medida. A Faixa Azul chega para organizar a circulação e assegurar mais proteção aos motociclistas.”

Expansão e monitoramento constante

Além da Avenida Lions, a Prefeitura já estuda a expansão da Faixa Azul para outras vias do município, consolidando São Bernardo entre as cidades que adotam as melhores práticas de mobilidade urbana e segurança no trânsito.

Aumento no número de ocorrências

A rede municipal de São Bernardo registrou 1.769 atendimentos por acidente de moto no período de janeiro a dezembro de 2023. Já em 2024, entre janeiro e dezembro, a rede contabilizou 2.245 chamados ao Samu 192, principalmente envolvendo ocorrências entre motos e automóveis. Em relação a acidentes fatais por moto, foram registrados 23 óbitos em 2022, 27 em 2023 e 35 no ano passado.