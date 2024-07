São Bernardo finaliza obra que amplia ensino em tempo integral na EMEB Celso Daniel

A Prefeitura de São Bernardo projeta para o fim de outubro a conclusão das obras de ampliação da EMEB Celso Augusto Daniel. A unidade de ensino, localizada no bairro Cooperativa, recebe R$ 10,1 milhões em investimentos para a construção de novo prédio anexo, com capacidade para atender mais 350 estudantes dentro do programa de ensino em tempo integral. Com o fim das intervenções, serão ofertadas ao todo, no complexo, 1.100 vagas para estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

“Estamos transformando um prédio abandonado pela administração anterior após ter pegado fogo em uma nova escola praticamente. E o que é melhor, uma estrutura completa, com novas salas de aula, laboratórios, quadra de esportes, para atender as crianças em tempo integral, ofertando quatro refeições por dia, aulas de idioma, música, robótica”, ressalta o prefeito Orlando Morando.

O projeto de ampliação da EMEB Celso Augusto Daniel prevê 2.117 metros quadrados de área construída em quatro pavimentos. No total, são 10 novas salas de aula, seis salas para usos diversos (para atendimento educacional especializado, laboratório de informática, biblioteca, ateliê, espaço maker e multiuso), além de refeitório, cozinha, área de serviço, área administrativa (secretaria, direção, almoxarifado, coordenação, copa, sala de professores), pátio coberto e quadra poliesportiva coberta.

A EMEB Celso Augusto Daniel conta atualmente com 739 estudantes matriculados entre o Ensino Infantil e Fundamental, em tempo integral. Dessa forma, as crianças têm jornada de nove horas diárias na escola, com quatro refeições, e currículo diferenciado para propiciar múltiplas oportunidades de aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e à tecnologia.