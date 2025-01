São Bernardo estrutura criação do Centro de Emergências Climáticas

Sensibilizada com as transformações no meio ambiente e seus impactos, a Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Marcelo Lima, destaca a criação do Centro de Emergências Climáticas na cidade. A proposta, em vias de oficialização, prevê uma unidade multisecretarial, destinada ao monitoramento, alerta e resposta rápida a emergências climáticas extremas no município.

O desenvolvimento do centro está a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, em parceria com a Coordenadoria da Defesa Civil. Uma reunião preparatória, realizada na última terça-feira (21/1) na sede do Executivo, contou com a participação de nove secretarias, incluindo Habitação, Obras e Planejamento Estratégico, Serviços Urbanos, Transportes e Vias Públicas, Governo, Comunicação, Cidadania e Pessoa com Deficiência, Segurança Urbana e Saúde, além do Fundo Social de Solidariedade.

Durante o encontro, o prefeito Marcelo Lima enfatizou o compromisso de São Bernardo em liderar na gestão climática e a importância do trabalho conjunto entre secretarias. “O Centro Municipal de Emergências Climáticas vem para fomentar o debate sobre as mudanças climáticas. As secretarias, pensando coletivamente, terão papel fundamental na criação de soluções estratégicas”, afirmou.

Após sua implantação, o centro contará com um comitê executivo, composto por representantes de cada secretaria. Este comitê se reunirá mensalmente para discutir ações estratégicas, planejamento e protocolos para enfrentar eventos climáticos extremos.

A secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ruth Cristina Ramos, destacou o compromisso da gestão com a agenda ambiental: “Recebi a missão do prefeito de colocar a agenda ambiental no centro da política municipal, tirando-a de um espaço residual. O Centro de Emergências Climáticas é um reflexo desse compromisso.”

PLANEJAMENTO

A administração municipal planeja formalizar o Centro de Emergências Climáticas nos próximos dias, consolidando-o como um marco na política climática da cidade.