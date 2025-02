São Bernardo e Justiça Federal selam parceria para ações voltadas a moradores em situação de rua

Mediante planejamento voltado à área social e cidadania, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima, deu sinal verde nesta quinta-feira (06/2) para parceria na realização de ações da Justiça Federal na cidade destinadas a moradores em situação de rua. Em encontro concretizado no Paço, o chefe do Executivo municipal, acompanhado de secretários, manifestou apoio integral para que São Bernardo volte a sediar atividades direcionadas ao público mais vulnerável.

A audiência no salão nobre do prédio do Executivo reuniu, além do prefeito e de parte do secretariado do governo, um grupo de magistrados do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), entre eles Marisa Cláudia Gonçalves, Paulo Bueno, Lesley Gasparini e Maurilio Maia. A proposta de parceria nas ações tem como objetivo principal ampliar o acesso da população em situação de rua a serviços públicos essenciais, como assistência social, saúde, documentação (como RG e CPF) e atendimento jurídico.

“São ações de causa nobre que terão 100% de apoio da Prefeitura, incluindo com espaço, alimentação, serviços na saúde, ajuda em tudo o que for possível, visando oferecer dignidade e atendimento humanizado ao público em situação de rua. Um trabalho social incrível, destinado a quem mais precisa. Iremos disponibilizar a nossa equipe para que as atividades sejam reforçadas e, assim, possamos entregar grande evento social na nossa cidade”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.

As datas e locais para a realização das ações estão sendo estudadas. O plano é efetivar mutirões ainda no primeiro semestre deste ano. O espaço será definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Bernardo, embora a medida irá integrar diversas áreas da Administração, como também saúde e Fundo Social de Solidariedade.

POLÍTICA PÚBLICA – As ações estão baseadas na Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), garantindo acesso à justiça e à cidadania. Dentro desta iniciativa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região promove ações destes moldes que possam assegurar um impacto positivo na vida das pessoas em situação de rua.

Juíza federal, Marisa Cláudia Gonçalves destacou a organização da Prefeitura de São Bernardo no alinhamento da parceria. “Reunião de extremo significado. Agradeço pela recepção, desde prefeito a vários secretários juntos. Iremos, certamente, realizar uma ação importante, formando uma corrente, que assegura direitos a pessoas que a sociedade não olha.”