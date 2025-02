São Bernardo anuncia novidades em programa de convivência para idosos

Pensando em medidas para ampliar a qualidade de vida da população, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, anunciou melhorias no programa de convivência para idosos que é desenvolvido pelo Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde, nas 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Ao lado do secretário de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, o chefe do Executivo conversou com as participantes do evento “Conexão e Bem-Estar”, uma série de atividades de promoção de saúde e autocuidado, que reuniu cerca de 400 pessoas no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib.

“Hoje vim falar que esse programa vai ter mudanças e para melhor. Junto com o Dr. Jean, vamos começar a ter grandes caravanas para o Parque Estoril, para a Chácara Silvestre, para que vocês possam se divertir, dançar, vamos levar esses homens e mulheres para conhecer a represa, andar de pedalinho”, frisou o prefeito. Os participantes da atividade também ganharam ingressos para a Roda-Gigante que está instalada na Esplanada do Paço, no Programa Viva o Paço.

O prefeito Marcelo Lima destacou que sua gestão quer fazer de São Bernardo uma cidade cada vez mais feliz. “Em 35 dias de governo, estou vendo que São Bernardo está mudando, o povo está mais alegre, gostando mais da cidade”, afirmou. “Em 35 dias, já abrimos as portas do Hospital de Urgência, já iniciamos o processo para atender quem estava há um, dois, três anos na fila de exames, de consultas e de cirurgia eletiva. E nós vamos zerar essas filas até 1º de julho”, completou.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, destacou a importância dos grupos de convivência e a importância de se valorizar a promoção de saúde dos munícipes. “Principalmente com vocês, que representam a história dessa cidade. Um projeto como esse, que cuida não só do corpo, mas do coração, da cabeça, que faz com que a gente possa viver muito melhor”, declarou. “Nosso prefeito tem compromisso com a saúde, em melhorar a saúde, para que vocês tenham muitos motivos para dançar e sorrir.”

A diretora do Departamento de Atenção Básica, Angela Fernando, agradeceu a equipe de educadores sociais que atuam nos grupos. “Gostaria de expressar meu profundo agradecimento à toda a equipe de educadores sociais que se dedicaram e fizeram o evento de hoje acontecer. Com a participação de 400 munícipes, vocês proporcionaram diversas atividades promovendo uma manhã de prevenção e promoção à saúde. O sucesso deste evento é fruto do trabalho, empenho e cuidado de cada um de vocês. Muito obrigada pelo compromisso e pela parceria para transformar a saúde da nossa comunidade”, afirmou.

A coordenadora da Equipe Multiprofissional do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde explicou que cerca de 2.500 pessoas participam dos grupos, vinculadas às UBSs, em grupos que variam de 20 a 60 pessoas. “A promoção e prevenção em saúde se beneficia de atividades em espaços coletivos, das trocas e, para muitas pessoas, essas são as únicas oportunidades de estar em ambientes diferentes”, pontuou.

CONVÍVIO – Moradora do bairro Golden Park, Pedrina Assunção, de 82 anos, faz parte dos grupos de convivência das UBSs há 15 anos. “Participei da primeira aula. A gente dança, já estivemos em muitos espaços, mas nunca deixei de fazer parte”, afirmou. “É muito bom, todo mundo trata a gente bem, eu adoro”, relatou. Foi ela quem convidou a amiga Lucia de Fátima Fernandes, de 69 anos, também moradora do Golden Park. “Já participo há três anos e tem me feito muito bem. Recomendo”, finalizou.